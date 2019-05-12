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Неймар роскошно обыграл соперника в матче чемпионата Франции

12 мая 14:57 157 Читати українською
Неймар роскошно обыграл соперника в матче чемпионата Франции
Неймар / FOX Sports Asia

Нападающий ПСЖ Неймар невероятным финтом обыграл защитника во вчерашнем матче против Анже (2:1).

 

На последних минутах матча против Анже Неймар красивым финтом уничтожил соперника.

ПСЖ благодаря Неймару обыграл Анже – парижане первыми в топ-5 чемпионатах забили 100 голов за сезон

Бразилец подвел мяч и пяткой перебросил защитника возле углового флажка. Впрочем, это не помогло Неймару отличиться голом, поскольку он выпустил мяч за пределы поля.

Добавим, что ПСЖ в меньшинстве минимально переиграл Анже, за парижан отличились Неймар и Ди Мария.

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Видеоновости ПСЖ ПСЖ Франция Неймар Неймар Анже - ПСЖ
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