Неймар роскошно обыграл соперника в матче чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Неймар невероятным финтом обыграл защитника во вчерашнем матче против Анже (2:1).

На последних минутах матча против Анже Неймар красивым финтом уничтожил соперника.

ПСЖ благодаря Неймару обыграл Анже – парижане первыми в топ-5 чемпионатах забили 100 голов за сезон

Бразилец подвел мяч и пяткой перебросил защитника возле углового флажка. Впрочем, это не помогло Неймару отличиться голом, поскольку он выпустил мяч за пределы поля.

Добавим, что ПСЖ в меньшинстве минимально переиграл Анже, за парижан отличились Неймар и Ди Мария.