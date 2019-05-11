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Тухель: У Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном ПСЖ

11 мая 21:28 245 Читати українською
Тухель: У Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном ПСЖ
Неймар / Фото REUTERS

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель после матча с Анже (2:1) сообщил, что не планирует назначать форварда Неймара капитаном команды.

 

"У нас есть два капитана: Тиаго Силва и Маркиньос, и мы не собираемся их менять. Как по мне, у Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Он – лидер и креативный игрок, но не капитан с повязкой.

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Не понимаю, почему все говорят об этом. Нужно уважать, что у нас есть Тьяго и Марки, они прекрасны", – сказал Тухель в эфире Canal +.

Напомним, в сентябре прошлого года Неймар был назначен постоянным капитаном сборной Бразилии.

В нынешнем сезоне бразилец провел за ПСЖ 17 матчей в Лиге 1, в которых стал автором 15 забитых мячей.

ПСЖ благодаря Неймару обыграл Анже – парижане первыми в топ-5 чемпионатах забили 100 голов за сезон

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Томас Тухель Томас Тухель Неймар Неймар Анже - ПСЖ
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