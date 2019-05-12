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Президент Сантоса: Я сподіваюся, що Неймар перейде в Реал

12 травня 17:39 324 Читать на русском
Президент Сантоса: Я сподіваюся, що Неймар перейде в Реал
Неймар / Reuters

Президент Сантоса Хосе Карлос Перес сподівається, що Неймар перейде у Реал.

"Я сподіваюся, що Неймар перейде в Реал. Це буде найкраще місце для нього. Він був неправий, покинувши Барселону. Тоді Неймар все ще ріс як гравець. Після від'їзду він не досяг успіху.

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Я – прихильник Реала, цей клуб робить все ідеально. Якщо Неймар отримає шанс одягнути футболку Реала, йому не слід думати двічі", – цитує президента Сантоса Marca.

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Нагадаємо, Неймар перебував у структурі Сантоса з 2003 по 2013 роки, після чого перейшов у каталонську Барселону. У 2017-у році бразилець перебрався в ПСЖ.

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Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франція Неймар Неймар Сантос Сантос
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