Президент Сампдории получает смертельные угрозы – функционеру прислали патроны
11:43 - Читати українською
Фанаты Сампдории требуют смены руководства любимого клуба.
Президент Сампдории Массимо Ферреро получает письма с угрозами и обещаниями расправы, сообщает Ansa.
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Недавно функционеру прислали также патроны. Болельщики разъяренны на Ферреро из-за провала переговоров о продаже клуба американской компанции. Ранее президент Сампы уже обращался полицию из-за оскорблений от двух фанов, которые встретили его в ресторане.
После трех туров Серии А Сампдория расположилась на 14-й строчке.
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