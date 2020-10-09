Президент Сампдории Массимо Ферреро получает письма с угрозами и обещаниями расправы, сообщает Ansa.

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Недавно функционеру прислали также патроны. Болельщики разъяренны на Ферреро из-за провала переговоров о продаже клуба американской компанции. Ранее президент Сампы уже обращался полицию из-за оскорблений от двух фанов, которые встретили его в ресторане.

После трех туров Серии А Сампдория расположилась на 14-й строчке.

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