Президент Сампдорії Массімо Ферреро отримує листи з погрозами та обіцянками розправи, повідомляє Ansa.

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Нещодавно функціонеру прислали також патрони. Вболівальники розлючені на Ферреро через провал переговорів щодо продажу клубу американській компанції. Раніше президент Сампи вже звертався поліцію через образи від двох фанів, які зустріли його у ресторані.

Після трьох турів Серії А Сампдорія розташувалась на 14-й сходинці.

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