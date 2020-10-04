Сампдория на своем сайте сообщила о подписании игрока "лис". Личный контракт рассчитан на два года.

Сампдория вернула Кейта Бальде в Серию А – Монако понес большие убытки

По неофициальным данным, Лестер отпустил чемпиона Европы бесплатно, хотя его действующее соглашение завершалась следующим летом. Три года назад "лисы" отдали за лидера Спортинга 25 млн евро, однако полузащитник не смог заиграть на Кинг Пауэр Стэдиум. Последние полтора сезона Силва выступал на правах аренды за Монако, где тоже не демонстрировал яркой игры – всего 4 ассиста в 37 матчах.

Заметим, что летом полузащитника связывали и с другими клубами, в частности, называли киевское Динамо и Валенсию.

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