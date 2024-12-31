С первого года розыгрыша Кубка сильнейших команд Европы Реал заявил о намерении получить титул №1. "Сливочным" это удалось, и, что интересно, под руководством уникального тренера.

Какой бы классной ни была команда, без хорошего тренера достичь высоких результатов просто невозможно. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о специалисте, который без опыта карьеры футболиста сумел привести Реал к первым победам на европейской арене.

Два дубля, красивые цифры и лучшее начало нового турнира: каким был первый матч Кубка европейских чемпионов

Нефутбольный, но яркий бэкграунд

Хосе Вильянога родился в богатой семье, учился в католическом Colegio Las Francesas и любил в свободное время постоять в воротах, как его кумир Рикардо Самора. Особого таланта у парня не было, но на определенном уровне он выполнял свою работу хорошо.

Его Once Rojo даже пробился в третий дивизион, но началась война, и 17-летний юноша присоединился к Франко. Никого не беспокоило, что он несовершеннолетний – тогда это не особо волновало.

Уже через год пуля республиканцев под Пособланко раздробила ему голень. Мечты о футболе в мгновение ока стали нереалистичными, но у Хосе были другие дела – он быстро восстановился и вернулся на фронт. Он даже сумел выбиться в прапорщики и принять участие во многих битвах, за что его отправили на офицерские курсы.

В течение всей войны Хосе активно читал о спорте и даже заочно поступил на физрука. С сессией у прославленного лейтенанта полка проблем не было, а его армейские подопечные выиграли 160 наград. Впоследствии он получил лицензию футбольного тренера, а знакомство с самим Сантьяго Бернабеу открыло ему дверь в мир большой игры.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

Судьбоносное назначение

Посреди сезона 1954/55 уругваец Эмилио Фернандес неожиданно покинул пост главного тренера Реала. Сантьяго Бернабеу сообщил, что команду возглавит Хосе Вильялонга. Назначение помощника предшественников не слишком обеспокоило болельщиков Реала, ведь когда в команде играют звезды уровня Ди Стефано, единственная задача тренера – просто не дать им рассориться. Интересно, что сам Бернабеу надеялся именно на роль Хосе.

Впрочем, у Вильялонги были совсем другие планы. Его акцент на атлетичности был этаким ноу-хау того времени. Что касается тактики, то он вернулся к схеме 3-2-5, популярной в 20-х годах. Благодаря ей по полной раскрылись Ди Стефано, Риаль, Хенто и Муньос, что быстро принесло плоды – Реал победил в чемпионате и взял Латинский Кубок, самый престижный турнир до появления Кубка европейских чемпионов. Триумф на евроарене тоже был близок. "Физрук", которому едва перевалило за 30, делал больше, чем просто атмосферу в команде.

С Вильялонгой у нас никогда не было ссор, кто главный, никакой борьбы эго. Он был очень умен и знал, как собрать нас в одну команду, – рассказывал Хенто.

Взлет на вершину и увольнение за просьбу денег

В сезоне 1955/56 Реал не смог стать чемпионом, проиграв в гонке Атлетико Бильбао. Но Вильялонга и его команда смогли покорить другую, высшую вершину – Кубок европейских чемпионов. Серветт Реал вынес, а вот с Партизаном хорошо подпортились нервы, 0:3 после 4:0 выглядели крайне сомнительно. Полуфинал с Миланом и финальный бой с Реймсом тоже не были легкими, но благодаря мастерству игроков "сливочные" получили звание сильнейшей команды Европы.

Подтвердить свой статус было проще после выкупа лучшего игрока Реймса – Раймона Копа. Реал без особого труда дошел до финала с Фиорентиной, где "фиалки" не имели никаких шансов – 2:0 в пользу Реала при полном и безоговорочном доминировании.

Европейский дубль, успехи в чемпионате и яркий стиль игры команды позволяли предполагать, что будущее Вильялонги в Реале будет долгим и безоблачным. Только сам тренер не учел одного – на таких вершинах не всегда умеют быть благодарными. Бернабеу уволил его после просьбы о повышении зарплаты, даже не собираясь взвешивать "за" и "против". Хосе ушел победителем и, как потом покажет история, уход из Реала открыл перед ним много интересных возможностей.