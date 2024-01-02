Перес планує переманити в Реал двох найкращих форвардів сучасності – Ерлінга Холанда і Кіліана Мбаппе. Як інформує Le Parisien, президент "бланкос" має намір закрити угоду щодо Мбаппе якомога швидше – найближчим часом форвард ПСЖ отримає від Реала пропозицію про контракт. У мадридському клубі сподіваються отримати відповідь від француза до середини січня.

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Згідно з джерелом, якщо швидкої відповіді від Мбаппе не буде, боси Реала перейдуть до запасного плану і зосередять зусилля на переманюванні Ерлінга Холанда з Манчестер Сіті. Тим самим Реал назавжди покінчить з ідеєю отримати Мбаппе.

В іншому інсайді Le Parisien йдеться про те, що Перес бажає бачити у складі своєї команди як Холанда, так і Мбаппе. У новині не уточнюється, чи хоче президент Реала втілити цю мрію в реальність у 2024 році.

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