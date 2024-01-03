У президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи по-прежнему есть проблемы с французским законом.

С 2022 года тянется дело о похищение франко-алжирского бизнесмена Таеба Бенабдеррахмана, обвиняющего главу парижан.

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Как сообщает Onze Mondial со ссылкой на Mediapart, 5 июля 2023 года Нассер Аль-Хелаифи собирался посетить презентацию Луиса Энрике, нового главного тренера ПСЖ, но в Париже его ждала полиция, которая намеревалась допросить катарца.

Чтобы не сталкиваться с полицейскими, президент парижан решил не выходить из самолета. А тем временем "очень влиятельные люди" из Катара "явно угрожали" полиции, звонили Катрин Колонне (министру иностранных дел Франции) и Жеральду Дарманену (министру внутренних дел Франции). В конце концов Нассеру Аль-Хелаифи удалось попасть на пресс-конференцию, но он опоздал на 2,5 часа.

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