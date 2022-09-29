Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поверил в безграничность своей власти, и не только футбольной.

Босс парижан фигурирует в скандале с похищением людей и вымогательствами, сообщила Marca со ссылкой на материал французской газеты Liberation.

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От действий Аль-Хелаифи и его приспешников пострадал франко-алжирский бизнесмен Тайеб Б., который вместе с женой и детьми жил в Катаре. Он якобы завладел компрометирующей информацией о том, как Катар незаконно получил право на проведение ЧМ-2022. Эмир страны был недоволен этой ситуацией и лично поручил разобраться с бизнесменом.

Тайеба упекли в тюрьму 13 января 2020 года и продержали до 1 ноября, постоянно оказывая психологическое давление. В конце концов он передал секретные документы адвокатам Аль-Хелаифи по конфиденциальному соглашению.

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