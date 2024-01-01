Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассмотрит возможность своего трансфера в Ливерпуль будущим летом. Как информирует Le Parisien, контракт нападающего с парижанами истекает летом 2024 года, а потому 25-летняя суперзвезда официально имеет право вести переговоры с иностранными клубами с 1 января.

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Реал всегда считался основным претендентом на подписание Мбаппе, но, сообщается, что Ливерпуль обратил на Килиана своё внимание немного раньше. Сообщается, что сам Килиан "небезразличен" к Энфилд Роуд. Если "красным" удастся переманить Мбаппе, в клубной стратегии форвард должен будет заменить Мохамеда Салаха, чей контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Издание отмечает, что переход в Ливерпуль мог бы стать для Мбаппе лучшим вариантом, ведь тактика Реала не будет заточена под Килиана.

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