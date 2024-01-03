З 2022 року тягнеться справа про викрадення франко-алжирського бізнесмена Таєба Бенабдеррахмана, до якого нібито причетний бос парижан.

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Як повідомляє Onze Mondial з посиланням на Mediapart, 5 липня 2023 року Нассер Аль-Хелаїфі збирався відвідати презентацію Луїса Енріке, нового головного тренера ПСЖ, але в Парижі на нього чекала поліція, яка мала намір допитати катарця.

Щоб не стикатися з поліцейськими, президент парижан вирішив не виходити з літака. А тим часом "дуже впливові люди" з Катару "явно погрожували" поліції, дзвонили Катрін Колонні (міністру закордонних справ Франції) і Жеральду Дарманену (міністру внутрішніх справ Франції). Зрештою Нассеру Аль-Хелаїфі вдалося потрапити на прес-конференцію, але він запізнився на 2,5 години.

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