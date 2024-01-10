"Килиан – замечательный футболист, но также замечательный человек. Как он и сказал после матча за Суперкубок Франции, у него есть со мной договоренность.

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Детали останутся между нами, я не хочу раскрывать, что это за сделка. Но она существует. Я не хочу говорить о деньгах и говорить, какой суммы договоренность касается. У нас джентльменское соглашение, оно не связано с деньгами. Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ.

Я не собираюсь ничего скрывать. Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. На мой взгляд, он лучший игрок в мире, а лучший клуб для Килиана – ПСЖ.

У него лучший тренировочный центр в мире, лучший тренер, каждый сезон он играет в Лиге чемпионов. Каждый сезон с тех пор, как мы приняли клуб, мы оказываемся как минимум в плей-офф, четвертьфинале, полуфинале, финале. Каждый сезон мы выступаем против больших клубов.

На самом деле я прошу всех оставить Килиана в покое. Оставьте нас всех в покое – мы в порядке. Я в нем уверен. Он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Мы одна семья, он моя семья. Я хочу защитить игрока. Все игроки в команде важны, и это очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию", – рассказал президент ПСЖ в интервью RMC Sport.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2024 года. Француз намерен покинуть столичный клуб на правах свободного агента.

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