"Кіліан – чудовий футболіст, але також чудова людина. Як він і сказав після матчу за Суперкубок Франції, у нього є зі мною домовленість.

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Деталі залишаться між нами, я не хочу розкривати, що це за угода. Але вона існує. Я не хочу говорити про гроші й говорити, якої суми стосується домовленість. У нас джентльменська угода, вона не пов'язана з грошима. Це домовленість між гравцем і президентом, спортивним директором і тренером. Це щось більше, ніж підписаний документ.

Я не збираюся нічого приховувати. Звичайно, я хочу, щоб Кіліан залишився. На мій погляд, він найкращий гравець у світі, а найкращий клуб для Кіліана – ПСЖ.

У нього найкращий тренувальний центр у світі, найкращий тренер, щосезону він грає в Лізі чемпіонів. Щосезону відтоді, як ми прийняли клуб, ми опиняємося щонайменше в плей-офф, чвертьфіналі, півфіналі, фіналі. Кожен сезон ми виступаємо проти великих клубів.

Насправді я прошу всіх дати Кіліану спокій. Дайте нам усім спокій – ми в порядку. Я в ньому впевнений. Він ніколи нічого не зробить проти клубу. Я довіряю йому. Ми одна сім'я, він моя сім'я. Я хочу захистити гравця. Усі гравці в команді важливі, і це дуже чутливий період, тому я попрошу засоби масової інформації трохи відпустити ситуацію", – розповів президент ПСЖ в інтерв'ю RMC Sport.

Нагадаємо, що контракт Мбаппе з парижанами закінчується влітку 2024 року. Француз збирається покинути столичний клуб на правах вільного агента.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?