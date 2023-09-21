МЛС-2023

Интер Майами – Торонто – 4:0

Голы: Фариас, 45+3, Тейлор, 54, 87, Кремаши, 73

Кривцов получил солидное прозвище от Месси и других игроков Интер Майами

Интер Майами на своем поле уверенно разобрался с Торонто. Лионель Месси, как и Сергей Кривцов, вышли в старте, однако аргентинец не доиграл первый тайм и покинул поле из-за травмы. Его заменил финский нападающий Роберт Тейлор, который и стал героем поединка, записав в свой актив дубль и ассист. В общем Интер забил четыре сухих гола и с 31-м очком наконец-то покинул предпоследнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Украинский защитник отыграл весь поединок и стал одним из лучших в матче, заработав вторую оценку среди обеих команд – 7,5 (выше только у Тейлора). За 90 минут Кривцов сделал 78 прикосновений к мячу, совершил три выноса, один перехват, два блокирования и два отбора, выполнил один обыгрыш с дриблинга, выиграл три борьбы за позицию из шести, а также две воздушные дуэли из двух, пять раз терял мяч, заработал один фол и отдал 2 длинные передачи из четырех, которые достигли адресата. Точность его передач в целом достигла 94%.