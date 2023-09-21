"ПСЖ? Правда заключается в том, что всё случилось не так, как я того ожидал. Но я всегда говорю, что всё в нашей жизни происходит не просто так – например, в Париже мне довелось стать чемпионом мира. Всё случается по какой-то причине. Так должно было быть. Тем не менее, я был единственным игроком из сборной Аргентины, который не получил признания от своего клуба.

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Что я чувствовал, когда стал чемпионом мира? Я сказал: наслаждайся этим моментом. Мне нравится то, что я делаю, мне нравится играть, и, очевидно, я теперь делаю это по-другому. По этой причине я решил продолжить карьеру в США. И хотя по своей природе я победитель, желающий побеждать везде и всегда, в определенные моменты я расслабляюсь. Я этого не осознаю, я готовлюсь и играю, как всегда. Но есть и реальность, которая заключается в том, что я стал старше и опытнее на тысячу матчей", – приводит слова Месси аргентинский портал Ole.

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