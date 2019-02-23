Президент ПСЖ Аль-Хелаифи дал однозначный ответ о будущем Неймара и Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию вокруг трансферных слухов о нападающих парижан Неймара и Килиана Мбаппе.
"Мбаппе и Неймар останутся в Париже. Даже не 100%, а в 2000%.
Многие СМИ, особенно во Франции, утверждают, что мы должны будем продать Неймара или Килиана в связи с финансовым фэйр-плей. Я заявляю, что они останутся здесь.
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Конечно, мы хотим еще покупать футболистов, оставаясь в рамках ФФП. Уверены, что у нас есть средства для этого", – цитирует Аль-Хелаифи Le Parisien.
Напомним, в СМИ к молодому Мбаппе приписывают интерес Реала, а Неймар якобы стремится вернуться в Барселону.
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