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Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі дав однозначну відповідь щодо майбутнього Неймара та Мбаппе

15:10 520 Читать на русском
Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі дав однозначну відповідь щодо майбутнього Неймара та Мбаппе
Кіліан Мбаппе та Неймар / Фото ESPN

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував ситуацію навколо трансферних чуток щодо нападників парижан Неймара та Кіліана Мбаппе.

"Мбаппе та Неймар залишаться в Парижі. Навіть не 100%, а 2000%.

Багато ЗМІ, особливо у Франції, стверджують, що ми повинні будемо продати Неймара або Кіліана через фінансовий фейр-плей. Я заявляю, що вони залишаться тут.

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Звичайно, ми хочемо ще купувати футболістів, залишаючись в рамках ФФП. Впевнені, що у нас є кошти для цього", – цитує Аль-Хелаїфі Le Parisien.

Нагадаємо, у ЗМІ до молодого Мбаппе приписують зацікавленість Реала, а Неймар нібито прагне повернутись в Барселону.

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