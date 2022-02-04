Глава Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко прокомментировал слухи о возможном исчезновении отдельных клубов Первой и Второй лиг.

"Среди команд Первого дивизиона напряженная ситуация в Олимпике , который покинули главный тренер Сергей Литовченко и ряд игроков. Однако предпосылок для расформирования команды нет.

"Тренер и ряд игроков – уволены": Олимпик отреагировал на слухи об исчезновении клуба

В начале следующей недели у меня запланирована встреча с президентом Олимпика и думаю, что после нее появится конкретика по поводу того, кто возглавит команду.

Что касается Второй лиги, то клубное руководство Днепра из Черкасс меня заверило, что команда доиграет сезон до конца, хотя после осенней части тренерский штаб и игроки написали заявления на увольнение.

А вот кто находится в зоне риска, это Никополь. Существует большая вероятность того, что команда может прекратить существование. Будем стараться не допустить этого", – цитирует Каденко Meta-ratings .