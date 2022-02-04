"Серед команд Першого дивізіону напружена ситуація в Олімпіку, який покинули головний тренер Сергій Літовченко та низка гравців. Однак передумов для розформування команди немає.

"Тренер та низка гравців – звільнені": Олімпік відреагував на чутки про зникнення клубу

На початку наступного тижня у мене запланована зустріч із президентом Олімпіка і гадаю, що після неї з'явиться конкретика щодо того, хто очолить команду.

Щодо Другої ліги, то клубне керівництво Дніпра мене запевнило, що черкащани дограють сезон до кінця, хоча після осінньої частини сезону тренерський штаб та гравці написали заяви на звільнення.

А ось хто перебуває у зоні ризику, то це Нікополь. Існує велика ймовірність, що команда може припинити існування. Намагатимемося не допустити цього", – цитує Каденка Meta-ratings.

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