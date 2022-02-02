"Тренер и ряд игроков – уволены": Олимпик отреагировал на слухи об исчезновении клуба
17:15 - Читати українською
Глава совета директоров Олимпика Андрей Горельцев рассказал о состоянии дел в донецкой команде.
"Расформирован – это неправильная информация. По определенным причинам главный тренер (Сергей Литовченко – прим.) и ряд игроков уволены. Но команда намерена выступать", – цитирует Горельцева Fanday.
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В донецком клубе пообещали в ближайшие дни сделать официальное заявление о будущем Олимпика. Бывший защитник команды Иван Белый заявил, что владельцы отказались от клуба.
После 19 туров Первой лиги Олимпик располагается на 11-й строчке.
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