Президент ПФЛ Макаров: Если клубы не приедут на это судьбоносное заседание, тогда зачем они существуют и играют?

Глава ПФЛ Сергей Макаров надеется, что представители всех клубов посетят конференцию, на которой будут принимать решение о доигрывании Первой лиги.

Напомним, сегодня Исполком УАФ не принял решения о судьбе Первой лиги 2019/20. Вердикт о доигрывании или завершении чемпионата должны принять на внеочередной конференции, которая пройдет 11 июня на НСК Олимпийский.

Исполком УАФ не принял решение о доигрывании Первой лиги – судьба чемпионата решится в ближайшие дни

"Какие шансы, что клубы все же согласятся доиграть? Не знаю. Давайте, я не буду рассказывать о шансах, а мы просто соберемся. Я надеюсь, на этот раз все клубы приедут и будут выражать свою позицию коллегам и объяснять, почему они не могут играть .

Если кто-то не приедет? Это будет уже смешно. ПФЛ приглашает и приглашает руководство Украинской ассоциации футбола. Андрей Павелко будет присутствовать на этой конференции, где будет приниматься такое судьбоносное решение. Я не знаю, если уж на него клубы не приедут, тогда зачем они вообще существуют и в футбол играют?", – рассказал Макаров в комментарии изданию Football.ua.

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