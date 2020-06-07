Президент ПФЛ Макаров: Якщо клуби не приїдуть на це доленосне засідання, тоді навіщо вони існують і в футбол грають?

Очільник ПФЛ Сергій Макаров сподівається, що представники усіх клубів відвідають конференцію, на якій прийматимуть рішення щодо догравання Першої ліги.

Нагадаємо, сьогодні Виконком УАФ не прийняв рішення щодо долі Першої ліги 2019/20. Вердикт про догравання чи завершення чемпіонату повинні прийняти на позачерговій конференції, яка пройде 11 червня на НСК Олімпійський.

Виконком УАФ не прийняв рішення щодо догравання Першої ліги – доля чемпіонату вирішиться найближчими днями

"Які шанси, що клуби все ж погодяться дограти? Не знаю. Давайте, я не буду розповідати про шанси, а ми просто зберемося. Я сподіваюся, цього разу всі клуби приїдуть і будуть висловлювати свою позицію колегам та пояснювати, чому вони не можуть грати.

Якщо хтось не приїде? Це буде вже смішно. ПФЛ запрошує і запрошує керівництво Української асоціації футболу. Андрій Павелко буде присутній на цій конференції, де буде прийматися таке доленосне рішення. Я не знаю, якщо вже на нього клуби не приїдуть, тоді навіщо вони взагалі існують і в футбол грають?" – розповів Макаров у коментарі виданню Football.ua.

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