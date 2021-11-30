Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил, что уже сотрудничает с представителями сборной Аргентины насчет товарищеского матча в честь легендарного Диего Марадоны.

"Мы работаем с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо и послом Аргентины, чтобы провести матч 24 мая 2022 года.

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Здесь, в Неаполе, состоится матч между Наполи и Аргентиной. Мы назовем его "Первый кубок Марадоны", – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября в прошлом году из-за внезапной остановки сердца. В составе Наполи он провел 7 сезонов и завоевал 2 Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА 1988/89.

В свою очередь в составе сборной Марадона привел Аргентину к триумфу на ЧМ-1986, а в 1990-м "альбиселесте" уступили Германии в финале Мундиаля.

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