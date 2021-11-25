Итальянский Наполи отдал честь одному из самых ярких футболистов в своей истории – Диего Марадоне.

У стадиона Наполи, переименованного в честь Диего Марадоны, появился памятник аргентинскому футболисту в годовщину его смерти, сообщает Tgr Rai.

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Легенда мирового футбола стал особенным для неаполитанского клуба – именно Марадона привел партенопейцев к двум чемпионствам в Серии А.

Напомним, легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года. Аргентинец за свою карьеру едва ли не стал двукратным чемпионом мира. Марадона привел свою национальную сборную к триумфу в 1986 году, а в 1990 году "альбиселесте" уступили Германии в финале Мундиаля.

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