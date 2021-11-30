Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс повідомив, що вже співпрацює з представниками збірної Аргентини щодо товариського матчу на честь легендарного Дієго Марадони.

"Ми працюємо з міністром закордонних справ Луїджі Ді Майо та послом Аргентини, щоб провести матч 24 травня 2022 року.

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Тут, у Неаполі, відбудеться матч між Наполі та Аргентиною. Ми назвемо його "Перший кубок Марадони", – наводить слова Де Лаурентіса Football-Italia з посиланням на Il Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що Дієго Марадона помер 25 листопада торік через раптову зупинку серця. У складі Наполі він провів 7 сезонів і здобув 2 Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА 1988/89. За збірну Аргентини Марадона привів свою команду до тріумфу в 1986 році, а у 1990 "альбіселесте" поступились Німеччині у фіналі Мундіалю.

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