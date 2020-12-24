Форвард представлен в статусе игрока Миная, сообщает официальный сайт клуба.

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"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. Минай – очень хорошая команда, и я благодарю за такую возможность клуб. Я пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится и рассчитываю принести пользу команде", - приводит слова Милевского пресс-служба Миная.

Напомним, опытный форвард стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест.

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