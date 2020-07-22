Президент Милана в восторге от игры "россонери" при Пиоли

"Я очень счастлив, что у нас есть Пиоли, его Милан интересный, молодой и активный. Немного стабильности пойдет нам на користь. Считаю Пиоли настоящим джентльменом. Он вел себя именно таким образом во время деликатного отрезка нынешнего сезона, когда было похоже, что ему подыскивают замену.

Милан официально определился с главным тренером

То, что он не делал заявлений и оставался сосредоточенным на работе, стало для меня главным доказательством того, что в лице Стефано Пиоли мы сделали прекрасный выбор. Команда нашла спортивную стабильность, и это позволяет нам заняться другими вопросами, касающимися будущего Милана. Прежде всего – стадионом, ведь без современной арены будущее Милана будет гораздо труднее. Также важны спонсорские соглашения, нам нужно вернуть деньги клуба в положительное русло.

Поэтому есть три основных элемента, но, естественно, спортивный – первоочередной, и мне очень приятно от мысли, что Стефано Пиоли останется с нами на ближайшие два года. Я ожидал развития, но это настоящий прогресс. У нас были прекрасные матчи, я получил большое удовольствие. Наконец, наша команда единственная, получает удовольствие от самого себя и развлекает нас", – поделился Скарони в интервью официальному сайту Милана.

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