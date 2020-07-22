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Милан официально определился с главным тренером

09:31 - Читати українською
Милан официально определился с главным тренером
Стефано Пиоли / Getty Images

Стефано Пиоли продолжит свою работу во главе Милана.

Новое соглашение главного тренера рассчитано до июня 2022 года, информирует официальный сайт Милана.

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Пиоли возглавил Милан в октябре 2019-го, заменив на этом посту Марко Джампаоло. Контракт нового наставника был рассчитан до конца текущего сезона, однако результаты команды убедили руководство "россонери" продолжить сотрудничество. Под руководством Пиоли Милан провел 32 матча во всех турнирах – 16 побед, 10 ничьих и 6 поражений.

Напомним, миланский гранд активно интересовался Ральфом Рангником, но в итоге клуб решил отказаться от услуг немецкого специалиста.

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