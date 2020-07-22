Президент Мілана в захваті від гри "россонері" при Піолі

"Я дуже щасливий, що у нас є Піолі, його Мілан цікавий, молодий і активний. Трохи стабільності піде нам на користь. Вважаю Піолі справжнім джентльменом. Він поводився саме таким чином під час найделікатнішого відрізку нинішнього сезону, коли було схоже, що йому підшукують заміну.

Мілан офіційно визначився з головним тренером

Те, що він не робив заяв і залишався зосередженим на роботі, стало для мене головним доказом того, що в особі Стефано Піолі ми зробили прекрасний вибір. Команда знайшла спортивну стабільність, і це дозволяє нам зайнятися іншими питаннями, що стосуються майбутнього Мілана. Перш за все – стадіоном, адже без сучасної арени майбутнє Мілана буде набагато важчим. Також важливі спонсорські угоди, нам потрібно повернути фінанси клубу в позитивне русло.

Тож є три основних елементи, але, природно, спортивний – першочерговий, і мені дуже приємно від думки, що Стефано Піолі залишиться з нами на найближчі два роки. Я очікував розвитку, але це справжній прогрес. У нас були прекрасні матчі, я отримав велике задоволення. Нарешті наша команда єдина, отримує задоволення від самої себе і розважає нас", – поділився Скароні в інтерв'ю офіційному сайту Мілана.

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