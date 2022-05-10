Милан находится в собственности хедж-фонда Elliott Management, которому клуб достался после того, как предыдущие китайские владельцы не смогли выплатить кредит. Американцы изначально не планировали долго владеть "россонери". Их цель – перепродажа с выгодой.

Милан меняет приоритет в переговорах о продаже клуба по геополитическим причинам

Под наблюдением американцев Милан нормализовал финансы и значительно улучшил результаты. Сейчас в покупке заинтересованы сразу две компании – Investcorp из Бахрейна и RedBird из США. По неофициальной информации, оба предложения достигают примерно 1,2 миллиарда долларов.

"Мне ничего не известно о критических проблемах в переговорах с InvestCorp. Все, что я знаю, это то, что есть два предложения, и владельцам нужно дополнительное время, чтобы оценить их и сравнить. Но этот процесс меня не касается, это прерогатива Elliott, поэтому я спокоен и не вмешиваюсь", – цитирует Скарони ANSA.

В Италии определились все участники Лиги чемпионов – Аталанта прервала историческую серию