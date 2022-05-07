Две недели назад сообщалось, что базирующийся в Бахрейне инвестиционный фонд Investcorp начал эксклюзивные переговоры о покупке Милана за 1,18 млрд долларов. Стороны были близки к подписанию документов, но все изменило еще одно предложение.

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По информации Corriere della Sera, американская компания RedBird уже даже опережает Investcorp в борьбе за право приобрести Милан. Хедж-фонд Elliott Management, управляющий клубом, предпочел RedBird даже не из-за денег. Суммы фигурируют сопоставимые. Дело в том, что Elliott хочет сотрудничать с американской компанией, чтобы получить деньги и переводы от банков США, а не с Востока.

Следует заметить, что клуб попал в управление Elliott Management после того, как предыдущие китайские владельцы "россонери" не смогли выплатить кредит, который брали у американцев. Хедж-фонд сумел нормализовать финансы Милана, а грамотная работа Паоло Мальдини и Айвена Газидис привела к улучшению спортивных результатов.

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