Похоже, переговоры по трансферу Лиэля Абади в Динамо проходят очень непросто.

В переходе 19-летнего хавбека в Динамо возникли непредвиденные трудности. В частности, президент Маккаби Петах-Тиква Ави Лузон получил предварительный контракт Лиэля, но отдельные детали сделки его не устроили.

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Как сообщает One, говорится о наказании за дисциплинарные нарушения. Президент, который одновременно выступает и агентом полузащитника, отправил в Киев некоторые правки, но Динамо их не приняло. После этого переговоры были временно приостановлены.

Ожидается, что новый этап переговоров начнется уже 5 января. По его результатам будет известна судьба трансфера Лиэля. Если же президента израильского клуба не устроит результат договоренностей, то он может наложить вето на переезд в Украину. На фоне этих событий, полузащитника включили в заявку на ближайший матч чемпионата, который пройдет 4 января.

Отметим, ранее сообщалось, что киевляне согласовали трансфер 19-летнего игрока Маккаби Петах-Тиква. Эту информацию подтвердил и отец футболиста.

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