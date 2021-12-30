"Угоду закрито, залишилося лише кілька технічних деталей. Ми дуже схвильовані і думаємо про переїзд 19-річного хлопця в Україну, але це приємні турботи", – наводить слова батька гравця Ронен Абада Ynet.

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Зазначається, що ізраїльський клуб отримає за футболіста 5 мільйонів євро і буде мати право на 20% від суми подальшого трансферу. Тransfermarkt оцінює його в 1,6 млн євро.

До слова, Ліель у 13 матчах поточного чемпіонату Ізраїлю забив 4 голи та віддав 3 асисти. Абада також грає за молодіжну збірну своєї країни. Зауважимо, що атакувальний хавбек вважається одним із найбільших талантів Маккабі після Манора Соломона, який у 2019-му перебрався у Шахтар.

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