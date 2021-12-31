Киевское Динамо, похоже, хорошо поработало на трансферном рынке для подписания Лиэля Абади.

"Бело-синие" находятся на финальной стадии подписания 19-летнего хавбека Маккаби Петах-Тиква. Предварительно игрок должен прибыть в Киев уже на следующей неделе для завершения трансфера.

Маккаби снизит цену за трансфер своего таланта в Динамо – СМИ озвучило хитрую причину

Но, как отмечает Sport1 Maariv, у игрока были еще, как минимум, два варианта для перехода. Издание отмечает, что в услугах Лиэля Абади были заинтересованы датский Копенгаген и шотландский Селтик. Но киевляне опередили эти клубы – накануне отец полузащитника подтвердил согласование контракта с Динамо.

К слову, Лиэл в 13 матчах текущего чемпионата Израиля забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Абада также играет за молодежную сборную своей страны. Заметим, что атакующий хавбек считается одним из самых больших талантов Маккаби Петах-Тиква.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі