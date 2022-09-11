Президент мадридского Райо Вальекано Мартин Преса озвучил свою версию скандала вокруг драки во время переговоров по трансферу форварда Эспаньола Рауля Де Томаса.

Пресса встретился с агентом Раулем Де Томасом, Иваном Гарсией, в последний день трансферного окна. Переговоры пошли не по плану настолько, что оба умудрились подраться. Преса рассказал свою версию событий:

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"Это был совершенно неожиданный удар головой. Это преступное действие, поступок труса. Если это его предупреждение, то мы будем бороться", – приводит слова Пресы Goal со ссылкой на Cope.

Отметим, что Де Томас не выходил на поле в текущем сезоне, а в прошлой кампании провел 36 матчей и отличился 17 голами и 3 ассистами за Эспаньол.

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