Пока Шахтер творил сенсацию в Лейпциге, Селтик праздновал возвращение в групповой этап Лигу чемпионов домашним поединком против Реала. Фаворит казался очевидным – тем более, что Карло Анчелотти не стал что-то придумывать, выставив свой сильнейший состав. Впрочем, в стартовые 30 минут мадридцам было несладко.

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Шотландцы включили высокий интенсивный прессинг, что вылилось в моменты уже на первых секундах. Сначала Абада едва не перехватил пас обратно на Куртуа, а затем он завершил контрвыпад Селтика ударом с линии штрафной – в последний момент его накрыли, однако мяч всё равно прошел рядом с ближним углом.

На 13-й же минуте Абада откликнулся на длинную передачу от Жоты и выскочил 1-в-1 против Менди – израильтянин пробил метров с 20-ти в руки Куртуа. Также можно вспомнить мощный лонгшот Хатате, который не без труда парировал Куртуа.

Лучшую возможность выйти вперёд к перерыву хозяева потеряли на 21-й минуте, когда Макгрегор получил скидку от Якумакиса и пробил со входа в штрафную. Стойка спасла Реал! Это был уже пятый удар "кельтов" по воротам триумфатора ЛЧ, в то время как "бланкос" за первые полчаса имел только два выстрела.

Что хуже всего, уже на 30-й минуте Карло Анчелотти пришлось заменить Бензема – Карим захромал и даже не остался на скамейке, сразу отправившись в подтрибунку вместе с медиком. Вместо француза на поле вышел Азар.

Тем не менее, нельзя сказать, что Реал растерялся. Мадридцы всё равно находили свободные зоны на чужой половине поля, а по касаниям в штрафной команды шли на равных. Ближе к середине первого тайма "бланкос" вообще адаптировались к игре шотландцев, захватив контроль над мячом и ничего не позволяя "кельтам". Этому очень способствовала блестящая игра центрхавов – особенно выделялся Чуамени.

Уже на 29-й минуте гости могли выходить вперёд вследствие прострела Карвахаля, после которого Вальверде пробил над правой девяткой. Впрочем, лучший момент испанцы упустили перед перерывом – Винисиус каким-то чудом избежал офсайда и прорвался по левому флангу в штрафную, оказавшись прямо перед Хартом. Жуниор выстрелил низом, однако Джо спас Селтик! В конце концов отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

В раздевалке Карло Анчелотти заменил Милитао на Рюдигера, в то время как Анте Пастыкоглу вместо Абада выпустил Маеду. Последний мог забивать уже через минуту после старта второго тайма, замкнув прострел от Юрановича вдоль линии вратарской – впрочем, нормально попасть по мячу японцу не удалось.

Реал жестоко наказал за расточительство. Мадридцы захватили контроль над мячом, начав долго раскатывать его на чужой трети. "Бланкос" забрали инициативу всерьёз, не отдавая её до самого финального свистка. Селтик же под высоким темпом передач гостей стал сыпаться, но не оставлял попыток играть агрессивно.

В конце концов, шотландцы доигрались. Куртуа на 56-й минуте разбил прессинг "кельтов" пасом на Карвахаля, после чего последовала контратака по правому флангу – в её завершении Вальверде исполнил прострел, который никто не смог перехватить. Винисиус же легко замкнул ударом с близкого расстояния. 0:1!

Не успели хозяева понять, что случилось, как прилетел второй гол. Чуамени выгрыз мяч у Макгрегора в опорной зоне и запустил Азара в проход по центру. Эден дошёл до штрафной и нашёл там Модрича, отдав пас – Лука же качнул на замахе сразу двух защитников, после чего "шведой" закрутил сферу в дальний угол. 0:2!

Селтик по инерции ещё пытался атаковать, но боевой дух шотландцев уже был подорван. Реал доминировал, ничего не позволяя сопернику и вальяжно катая мяч, а на 77-й минуте "сливочные" довели дело до разгрома. Винисиус разогнал контрвыпад, постепенно переросший в затяжную позиционную атаку – в конце эпизода Кроос исполнил мягкий заброс на Карвахаля, а Дани прострелил на линию вратарской. На замыкании оказался Азар – 0:3!

Хозяева всё равно не сдались. Они были близки к тому, чтобы размочить счёт. В частности, на 79-й минуте прострел Жоты рикошетом едва не залетел за воротник Куртуа, а на 85-й Тибо парировал удар Хакшбановича с острого угла. Это был последний момент во встрече. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Реала.

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