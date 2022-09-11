Президент мадридського Райо Вальєкано Мартін Преса озвучив свою версію скандалу навколо бійки під час переговорів щодо трансферу форварда Еспаньйола Рауля Де Томаса.

Преса зустрівся з агентом Рауля Де Томаса, Іваном Гарсією, в останній день трансферного вікна. Переговори пішли не за планом аж настільки, що обидва примудрились побитись. Преса розповів свою версію подій:

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"Це був абсолютно несподіваний удар головою. Це злочинна дія, вчинок боягуза. Якщо це його попередження, то ми будемо боротися", – наводить слова Преси Goal з посиланням на Cope.

Зазначимо, що Де Томас не виходив на поле у поточному сезоні, а в минулій кампанії провів 36 матчів та відзначився 17 голами та 3 асистами за Еспаньйол.

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