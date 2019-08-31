Президент Лугано недоволен попаданием в группу с Динамо в Лиге Европы

Президент Лугано Анджело Рендзетти хотел бы получить более именитого соперника вместо киевлян.

"Наша главная задача – выйти из этой группы в плей-офф Лиги Европы, чтобы в 1/16 финала помериться силами с одним из топ-клубов. Но мы рады, что нас ждет борьба в такой группе. Если бы из первой корзины нам досталась более именитая команда, чем киевское Динамо, то это была бы просто идеальная группа.

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Впрочем, важнее всего то, что в борьбе с такими соперниками нам по силам выйти в плей-офф. А так, мы всегда готовы и хотим играть командами уровня Манчестер Юнайтед или Ромы. Это и станет для нас главной мотивацией завоевать путевку в плей-офф", – цитирует Рендзетти Rsi.ch.

Кроме Лугано киевляне сыграют против Копенгагена и Мальме.

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