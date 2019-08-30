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"Хотели команду из топ-чемпионата": тренер Лугано разочарован попаданием в одну группу Лиги Европы вместе с Динамо

18:17 199 Читати українською
"Хотели команду из топ-чемпионата": тренер Лугано разочарован попаданием в одну группу Лиги Европы вместе с Динамо
Фабио Челестини / ФК Лозанна

Главный тренер Лугано Фабио Челестини поделился впечатлениями после жеребьевки группового этапа Лиги Европы, где команде досталось киевское Динамо.

"Для меня особенный момент попасть в Лигу Европы с Лугано. Когда я подписал контракт с клубом в прошлом октябре, я даже не мог этого себе представить.

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Это особый день в моей карьере, ведь не каждый тренер имеет честь присутствовать на жеребьевке, хотя нам достались команды не из самых развитых футбольных стран: мы готовились получить кого-то из топ-чемпионата.

Но надо понимать, что если мы попали в Лигу Европы, потому что заслужили это. Мы команда, которая может хорошо играть и должны принимать эту жеребьевку, как и любую другую", – цитирует Челестини официальный сайт Лугано.

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