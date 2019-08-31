Президент Лугано незадоволений потраплянням у групу з Динамо в Лізі Європи

Президент Лугано Анджело Рендзетті хотів би отримати більш іменитого суперника замість киян.

"Наше головне завдання – вийти з цієї групи в плей-офф Ліги Європи, щоб в 1/16 фіналу помірятися силами з одним з топ-клубів. Але ми раді, що нас чекає боротьба в такій групі. Якби з першого кошика нам дісталася більш іменита команда, ніж київське Динамо, то це була б просто ідеальна група.

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Втім, найважливіше те, що в боротьбі з такими суперниками нам під силу вийти в плей-офф. А так, ми завжди готові і хочемо грати з командами рівня Манчестер Юнайтед або Роми. Це і стане для нас головною мотивацією завоювати путівку в плей-офф", – цитує Рендзетті Rsi.ch.

Окрім Лугано кияни зіграють проти Копенгагена та Мальме.

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