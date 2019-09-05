Президент Ла Лиги: С таким подходом Неймар завершит карьеру в ПСЖ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в Испанию.

"Всегда важно иметь хорошие активы, чтобы увеличить ценность чемпионата. Однако Неймар не столь важен. Если он вернется, хорошо. Если нет, я не считаю это необходимым, потому что наша лига также продолжит расти.

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Причина того, что он не смог вернуться сейчас, связана с его собственным отъездом в ПСЖ. Это был трансфер вне рынка, что стало возможным только с "лазейками" в виде спонсорства.

Когда сделка осуществляется вне рынка, невозможно снова продать по этой цене. С таким подходом Неймар завершит карьеру в Париже, если он не пойдет на уменьшение своей зарплаты и требований клуба", – цитирует Тебаса As.

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