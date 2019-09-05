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Президент Ла Ліги: З таким підходом Неймар завершить кар'єру в ПСЖ

22:10 753 Читать на русском
Президент Ла Ліги: З таким підходом Неймар завершить кар'єру в ПСЖ
Неймар / фото із соцмереж

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про можливе повернення форварда ПСЖ Неймара в Іспанію.

"Завжди важливо мати хороші активи, щоб збільшити цінність чемпіонату. Однак Неймар не настільки важливий. Якщо він повернеться, добре. Якщо ж ні, я не вважаю це необхідним, тому що наша ліга також продовжить рости.

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Причина того, що він не зміг повернутися зараз, пов'язана з його власним від'їздом в ПСЖ. Це був трансфер поза ринком, що став можливим тільки з "лазівками" у вигляді спонсорства.

Коли угода здійснюється поза ринком, неможливо знову продати за цією ціною. З таким підходом Неймар завершить кар'єру в Парижі, якщо він не піде на зменшення своєї зарплати і вимог клубу", – цитує Тебаса As.

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Теги
Іспанія ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Хав'єр Тебас Неймар в Барселону
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