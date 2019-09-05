Президент Ла Ліги: З таким підходом Неймар завершить кар'єру в ПСЖ

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про можливе повернення форварда ПСЖ Неймара в Іспанію.

"Завжди важливо мати хороші активи, щоб збільшити цінність чемпіонату. Однак Неймар не настільки важливий. Якщо він повернеться, добре. Якщо ж ні, я не вважаю це необхідним, тому що наша ліга також продовжить рости.

Неймар розгніваний через зірваний трансфер в Барселону – бразилець вважає, що ПСЖ карає його

Причина того, що він не зміг повернутися зараз, пов'язана з його власним від'їздом в ПСЖ. Це був трансфер поза ринком, що став можливим тільки з "лазівками" у вигляді спонсорства.

Коли угода здійснюється поза ринком, неможливо знову продати за цією ціною. З таким підходом Неймар завершить кар'єру в Парижі, якщо він не піде на зменшення своєї зарплати і вимог клубу", – цитує Тебаса As.

ПСЖ провів чудову трансферну кампанію, але через Неймара та Ікарді ризикує потонути в скандалах