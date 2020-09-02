Андрей Засуха на презентации новичков поделился мыслями о перспективах экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева в своей команде.

"Экономическая ситуация в стране сейчас настолько сложна, что если мы будем бросаться цифрами – это будет неправильно.

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Срок контракта? Его физическое состояние покажет. Если он за год не забьет свои 15 голов и захочет продолжать, и у него будет соответствующее физическое состояние, как у Златана Ибрагимовича – добро пожаловать", – сказал Засуха на официальной презентации новичков Колоса.

Напомним, последним клубом Селезнева был Бурсаспор – в сезоне 2019/20 украинец провел в футболке турецкого клуба 28 матчей, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста. С "хлеборобами" форвард подписал однолетнее соглашение.

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