Контракт с опытным экс-нападающим сборной Украины, который будет выступать под 11-м номером, рассчитан на один год. О переходе в Колос Евгения Новака, Евгения Исаенко, Владислава Кучерука и Никиты Кравченко было объявлено еще раньше. Заметим, что Новак вернулся в УПЛ из Вардара, в составе которого несколько сезонов выступал в еврокубках.

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Исаенко, Кучерук и Кравченко перешли в Колос на правах аренды из Динамо. Напомним, ковалевцы первыми от Украины стартуют в еврокубках – соперником команды Костышина во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет греческий Арис.

"Кайфую от каждого дня в Ковалевке. Долго ли думал над предложением? Да, очень. Две минуты. Да я даже не думал, ударили по рукам с президентом в телефонном режиме. Контракт на 1 год. Я планирую для себя еще 2 года на высоком уровне, но чтобы никого не обманывать – год контракта. А дальше посмотрим", – сказал Евгений Селезнев во время представления.

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Фото: Футбол 24