"Когда кто-то жалуется на рефери, это моя работа сказать: "Слушайте, есть определенный путь как жаловаться, вы должны коммуницировать". Но я никогда не получал каких-то доказательств о коррупции или подобного.

Баранка: Детектор лжи станет для арбитров концом света – это будет большая драка, все против всех

Они пытаются воспользоваться этим через других, но никогда никакого конкретного сотрудничества или предложения. А детектор лжи не может быть конкретным предложением.

А относительно предложения Миная возвращать 70% от того, что рефери должны были бы заработать, если они сделали ошибку, которая повлияла на матч... Сделаем такое же с игроками: они ошибаются, давайте штрафовать. Они же одинаковые: и те, и те – люди, и они могут ошибаться. Можете представить, что вы приходите на работу, и вам говорят: "Окей, если вы ошибаетесь, мы забираем 70% вашей заработной платы". Вы окажетесь в тяжелой психологической ситуации. И к тому же кто будет оценивать, кто совершил ошибку? Клубы?" – сказал Баранка в интервью Tribuna.

Напомним, в последнее время работа украинских арбитров вызывает немало вопросов и нареканий. Владельцы клубов УПЛ готовы к радикальным решениям – от рейтингов и детектора лжи до громадных штрафов.

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