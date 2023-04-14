Украинский футбол сможет стать еще немного справедливее и чище.

Владелец Полесья Геннадий Буткевич решил приобрести систему видеопомощи арбитрам, сообщает FanDay.

Первая лига после 3 лет паузы возвращается к роскоши VAR – известен матч, на котором будет система

По информации источника, президент самого богатого клуба Первой лиги передаст VAR судейскому корпусу УАФ абсолютно бесплатно. Отмечается, что эта машина будет использоваться на матчах всех команд, участвующих в соревнованиях под эгидой УПЛ и Первой Лиги.

К слову, Буткевич станет первым из всех владельцев футбольных клубов, который за свой счет приобретет передвижную установку VAR.

Напомним, сейчас Полесье в турнирной таблице Чемпионской группы идет на второй строчке, на одно очко отставая от Оболони.

Полесье сенсационно уступило Металлургу, проиграв впервые в сезоне – удаление, которое в АПЛ потянуло на 8 матчей бана