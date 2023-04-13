Второй дивизион Украины хотя бы частично снова почувствует преимущества современного футбола.

Эпицентр официально подтвердил, что 14 апреля на гостевом матче против ЛНЗ в Черкассах будет работать система видеоассистента рефери (VAR).

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Главным полевым арбитром будет Андрей Коваленко, а на линиях будут помогать Виталий Скобля и Дмитрий Запороженко. Четвертый судья – Дмитрий Кривушкин. За VAR будут отвечать Николай Балакин с ассистентом Александром Корнийко.

Добавим, что видеоассистент является роскошью даже для УПЛ, где система предусмотрена только в одном матче на тур. В Первой лиге такое последний раз практиковали вообще в 2020 году. ЛНЗ и Эпицентр сейчас занимают третье и пятое место чемпионской группы.

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