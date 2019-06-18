Президент клуба из Львовской области ударил арбитра по голове во время матча

В Украине снова произошло нападение на арбитра во время матча. На этот раз пострадал судья, который обслуживал матч первенства Львовской области.

В матче чемпионата Львовской области между командами Феникс-Стефано и Мостиска произошел крайне неприятный инцидент.

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Во время матча арбитр наказал желтой карточкой футболиста гостей Максима Козырева. Тот был недоволен и толкнул судью, за что получил удаление.

Президент и играющий тренер ФК Мостиска Андрей Шагало не стал спокойно следить за эпизодом, а подошел к арбитру и ударил его рукой по голове.

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Команда после этого отказалась продолжать игру, а решение по результату вынесет КДК Федерации футбола Львовской области.

Недавно нападения на арбитров совершили фанаты винницкой Нивы и луцкой Волыни.