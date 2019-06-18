toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ ТРАНСФЕРЫ

Президент клуба из Львовской области ударил арбитра по голове во время матча

18 июня 23:50 60 Читати українською
Президент клуба из Львовской области ударил арбитра по голове во время матча
Андрей Шагало / соцсети

В Украине снова произошло нападение на арбитра во время матча. На этот раз пострадал судья, который обслуживал матч первенства Львовской области.

В матче чемпионата Львовской области между командами Феникс-Стефано и Мостиска произошел крайне неприятный инцидент.

Фанаты Нивы В набросились на арбитра после матча против Полесья – видео нападения

Во время матча арбитр наказал желтой карточкой футболиста гостей Максима Козырева. Тот был недоволен и толкнул судью, за что получил удаление.

Президент и играющий тренер ФК Мостиска Андрей Шагало не стал спокойно следить за эпизодом, а подошел к арбитру и ударил его рукой по голове.

Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

Команда после этого отказалась продолжать игру, а решение по результату вынесет КДК Федерации футбола Львовской области.

Недавно нападения на арбитров совершили фанаты винницкой Нивы и луцкой Волыни.

blog_ava
Миколенко стал трансферной целью Милана, – Ди Марцио
18 июня
1297
Теги
футбольные курьёзы Арбитры Видеоновости Андрей Шагало
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Селезнев попрощался с Малагой
    Іспанія — 18 июнь245 Селезнев попрощался с Малагой
2
час
:
1
мин
Бразилия
03:30
Венесуэла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук