Фанаты Нивы В набросились на арбитра после матча против Полесья – видео нападения

Сборная Украины — 16:11 37
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ЧМ-2019: расписание матчей сборной Украины U-20 – болельщики смогут увидеть все поединки в прямом эфире
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Мораес пропустит матч с Динамо и рискует не сыграть за сборную Украины против Сербии и ЛюксембургаУкраина — 16:07 73
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Испанцы намекнули, где Лунин и Кравец окажутся в сезоне 2019/20 – Реал может многое изменить для игроков сборной УкраиныИспания — 14:44 388
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Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИИталия — 13:25 804
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Боруссия Д официально подписала Торгана АзараГермания — 12:38 132