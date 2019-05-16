Фанаты Нивы В набросились на арбитра после матча против Полесья – видео нападения

Фанаты Нивы В / Фото из соцсетей

Жесткий инцидент произошел после матча 21-го тура Второй лиги Украины.

Почти весь поединок винницкая Нива вела в счете, но перед финальным свистком гости смогли вырвать победу.

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После завершения поединка на поле выбежали болельщики хозяев и набросились на арбитра поединка Дениса Резникова. Полиции пришлось успокаивать активных фанатов.

После инцидента группа сторонников Нивы заблокировала проход к подтрибунному помещению, поэтому полиции пришлось сопровождать с поля главного рефери встречи.

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